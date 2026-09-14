आज 14 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: सक्रियता बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य संवरेगा

कारोबार में सहकारिता पर जोर होगा. पेशेवर प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कलात्मक विषयों में रुचि बढ़ेगी. कला कौशल पर जोर रहेगा. मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. विरोधियों पर दबाव बनाए रहेंगे. व्यर्थ की आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे. उचित अवसर पर बात रखेंगे. परंपरा संस्कार बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लेनदेन में सावधानी रखेंगे. वित्तीय अनुबंधों को दिशा देंगे. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा करने पर जोर होगा.

धन संपत्ति- लाभ अपेक्षित बना रहेगा. आर्थिक मामलों में उत्साहित रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. विभिन्न मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध संवारेंगे. मित्रता को बढ़ावा लिेगा. मन के मामले संवार पाएंगे. घरवालों में आपसी विश्वास बढेगा. पहल और उत्साह बनाए रखेंगे. रिश्तों में भरोसा दिखाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. भावनात्मकता मामलों में बेहतर रहेंगे. मजबूती से पक्ष रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. बड़ों को ध्यान से सुनेंगे. दिनचर्या संवरेगी. सभ्यता संस्कार बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. आज्ञा मानें.



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शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : मूनस्टोन

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