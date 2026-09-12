आज 12 सितंबर 2026 मीन राशिफल: निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे, लेनदेन से जुड़े मामलों संवरेंगे

साझीदारी में रुचि लेंगे. सामूहिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. नेतृत्व को बल मिलेगा. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. उद्योग व्यापार पर फोकस बढ़ेगा. लेनदेन से जुड़े मामलों संवरेंगे. भावनात्मक संवाद में प्रभावी रहेंगे. संकोच कम होगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता बढ़ी रहेगी. चर्चाओं में स्थायित्व पर बल रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति - आर्थिक सफलता में रुचि बढ़ाएंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. विविध प्रयासों में पहल बढ़ाएंगे. वित्तीय मामलों में सहजता बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध सुधारेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. बड़प्पन व विनम्रता से काम लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाएं बढ़त पर रहेंगी. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विकता रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. जिम्मेदार बने रहें.

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शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : खाकी

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