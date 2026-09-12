आज 12 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्वास्थ्य जांच कराएं, न करें ये एक गलती

घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें. अपनों से किए वादे निभाने का दबाव रह सकता है. परिवार से नजदीकी बढ़ाएंगे. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाकर रखें. बड़ों का सानिध्य पाएं. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. कामकाज में तथ्यों व प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यवसाय पर फोकस रह़ेगा. विभिन्न प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. आत्मविश्वास और लगन से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी.

धन संपत्ति - जरूरी वस्तुओं व सुविधाओं की खरीदी बढ़ा सकते हैं. आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. प्रबंधन को बढ़ाएंगे. भवन वाहन से संबंधी विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सबसे मिलकर चलने के प्रयास बनाए रखें. अतिसंवेदनशीलता से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. पारिवारिक मामलों में त्याग की भावना बनी रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. सहजता और संवाद से वातावरण को सुखद बनाए रखें. जल्दबाजी में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान बेहतर रहेगा. हर्ष आनंद पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य जांच कराएं. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

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शुभ अंक : 3, 4, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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