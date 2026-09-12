आज 12 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर व्यापार में असरदार रहेंगे, स्वयं पर ध्यान देंगे

सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता लाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. महत्वपूर्ण लोगों का साथ बना रहेगा. भाई बंधु मददगार होंगे. आपसी सहयोग से इच्छित उपलब्धि बन सकती है. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेगा. आसपास अनुकूलन होगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. आपसी सामंजस्य व तैयारी से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रभाव से बात रखेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में असरदार रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आलस्य का त्याग करेंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें.

धन संपत्ति - आर्थिक योजनाओं पर फोकस रखेंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. अपेक्षित लाभ एवं पद प्रदर्शन बना रहेगा. टीम भावना बढ़ेगी. परिचितों की मदद मिलेगी. शुभ समाचार मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रजनाों का साथ पाएंगे. विभिन्न मामले सुखद रहेंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. सहयोगियों से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधु बांधवों से सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में मिठास रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार होगा. रोग अवरोध दूर होंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. भेंट चर्चा बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3, 4, और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

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