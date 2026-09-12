आज 12 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें, वादविवाद की आशंका है

करियर में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लें. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. लेनदेन में चूक से लाभ प्रभावित हो सकता है. बजट की अनदेखी से बचें. खर्च में सजगता बनाए रखें. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. सूझबूझ व सावधानी बढ़ाने पर जोर देंगे. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं. कारोबार सामान्य रहेगा. वादविवाद की आशंका है. वित्तीय दबाव रह सकता है. लक्ष्य पर नजर रखें. व्यावसायिक गतिविधियों में सजग रहेंगे.

धन संपत्ति - निजी निवेश बढ़ाएंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करें. कोर्ट के मामले उभर सकते हैं. नियमों का पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लें. भावुकता व संवेदनशीलता और नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों को वचन न दें. शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखें.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 4 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

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