scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 12 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें, वादविवाद की आशंका है

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 September 2026, Aquarius Horoscope Today: आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करें. कोर्ट के मामले उभर सकते हैं. नियमों का पालन रखेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

करियर में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लें. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. लेनदेन में चूक से लाभ प्रभावित हो सकता है. बजट की अनदेखी से बचें. खर्च में सजगता बनाए रखें. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. सूझबूझ व सावधानी बढ़ाने पर जोर देंगे. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं. कारोबार सामान्य रहेगा. वादविवाद की आशंका है. वित्तीय दबाव रह सकता है. लक्ष्य पर नजर रखें. व्यावसायिक गतिविधियों में सजग रहेंगे.

धन संपत्ति - निजी निवेश बढ़ाएंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करें. कोर्ट के मामले उभर सकते हैं. नियमों का पालन रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशिवालों का सम्मान बढ़ेगा, जीवनसाथी की सलाह से कार्य करें, जानें दैनिक राशिफल
सबका साथ पाएंगे, जिम्मेदारी से कार्य करेंगे
shukra nakshatra parivartan 2026
शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर, चमकेगी ये 3 राशियां!
कुंभ राशिवालों के रुके हुए काम पूरे होंगे, कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल
कारोबारी प्रयास फलेंगे, भूमि-भवन के मामले अनुकूल रहेंगे

प्रेम मैत्री- संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लें. भावुकता व संवेदनशीलता और नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों को वचन न दें. शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखें.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 4 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 12 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें, वादविवाद की आशंका है |
    आज 12 सितंबर 2026 मकर राशिफल: कामकाज का स्तर अच्छा होगा, जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा |
    आज 12 सितंबर 2026 धनु राशिफल: व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, आर्थिक प्रयासों में तेजी रखेंगे |
    आज 12 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन |
    आज 12 सितंबर 2026 तुला राशिफल: बहकावे में न आएं, जोखिम लेने से बचें |
    आज 12 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, बढ़ेगा आत्मविश्वास |
    आज 12 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: लाभ के अवसर बढ़ेंगे, व्यक्तित्व संवरेगा |
    एक क्लिक में पढ़ें 12 सितंबर 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 12 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर व्यापार में असरदार रहेंगे, स्वयं पर ध्यान देंगे |
    आज 12 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: स्वास्थ्य जांच कराएं, न करें ये एक गलती
    Advertisement