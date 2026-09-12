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आज 12 सितंबर 2026 धनु राशिफल: व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, आर्थिक प्रयासों में तेजी रखेंगे

Aaj ka Dhanu Rashifal 12 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: प्रबंधन प्रशासन के कार्य पक्ष में बनेंगे. अनुबंध संवार पाएंगे. कार्यों में गति आएगी. आर्थिक अनुकूलन बना रहेगा. सत्ता पक्ष सहयोगी रहेगा. मामले गति लेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. प्रबंधन व प्रशासन के मामलों में सफलता पाएंगे. लाभ में वृद्धि होगी. संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में तेजी रखेंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. धनधान्य में वृदिध होेगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे. प्रतिभा बढ़ाने मे आगे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कामकाजी प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन पर जोर रखेंगे. सबका भरोसा बढ़ाए रहेंगे.

धन संपत्ति - इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य पक्ष में बनेंगे. अनुबंध संवार पाएंगे. कार्यों में गति आएगी. आर्थिक अनुकूलन बना रहेगा. सत्ता पक्ष सहयोगी रहेगा. मामले गति लेंगे.

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प्रेम मैत्री- संबंधों में मिठास बनाए रहेंगे. प्रेम और स्नेह के मामलों में सहज होंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. बड़प्पन रखेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. अवरोध दूर होंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. विविध कार्यों में गति बनाए रखेंगे. संवाद बेहतर होगा.

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आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

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