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आज 12 सितंबर 2026 तुला राशिफल: बहकावे में न आएं, जोखिम लेने से बचें

Aaj ka Tula Rashifal 12 September 2026, Libra Horoscope Today: सबके प्रति आदरभाव रखें. आपसी सहकार को बढ़ावा दें. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे.

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libra horoscope
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करियर में धैर्य से काम लें. कारोबार में अनुशासन अनुपालन बढ़ाएं. बजट के अनुसार आगे बढ़ें. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहें. स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ें. जोखिम लेने से बचें. रिश्तों में सहजता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- वरिष्ठों से सामंजस्यता बनाए रखें. बड़ों की सीख सलाह मानें. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति - वित्तीय पक्ष मजबूत रखें. नियम पालन बढ़ाएं. लोभ प्रलोभन से बचें. चर्चा संवाद में शामिल हों. योजना के अनुसार कार्य करें. तथ्यों पर जोर दें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में सूझबूझ व समन्वय बढ़ाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदरभाव रखें. आपसी सहकार को बढ़ावा दें. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारियों पर बल होगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें. संकेतों के प्रति सजग रहें. उत्साह बनाए रखें. परिश्रम से कार्य साधेंगे.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. नियम से चलें.

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शुभ अंक : 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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