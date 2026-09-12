आज 12 सितंबर 2026 मकर राशिफल: कामकाज का स्तर अच्छा होगा, जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा

भाग्य की मजबूती से चहुंओर आनंद बना रहेगा. लंबित धन की प्राप्ति संभव है. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर बनेंगे. साहस में वृद्धि होगी. उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. मान सम्मान में वृद्धि होेगी. उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. कामकाज का स्तर अच्छा होगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में लाभ के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में शुभता रहेगी. सहकर्मी सहायक होंगे. सुविधाएं बढ़ेंगी. सम्मानित हो सकते हैं. शासन संबंधी मामलों में उचित परिणाम बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति - आधुनिक तौर तरीकों को अपनाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. संपत्ति में वृद्धि होगी. कार्यविस्तार के अवसर बढ़ेंगे. इच्छित लक्ष्यों को साधेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के लिए बेहतर कर पाएंगे. मिलकर चलने का भाव बढ़ेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. यादगार पल बनेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में संवाद संवारेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. निरंतरता बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4 और 8

शुभ रंग : गहरा नीला

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