आज 12 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

कारोबारी संबंधों को संवारने की कोशिश होगी. घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. मित्र बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. मित्रों संग समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. मतभेद दूर होंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर संतुलित रहेगा. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन बनाकर रखेंगे. विविध कामकाजी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. साझा प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक अनुकूलन बढ़ेगा. जिम्मेदारों का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान में बढ़त रहेगी. पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. वित्तीय कार्यों सक्रियता रहेगी.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. संकोच में कमी आएगी. भावनात्मक संबंधों को संवारेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सीख सलाह व सहयोग बनाए रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. कार्यगति तेज रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान संवरेगा.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. पेशेवरता रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : भूरा

---- समाप्त ----