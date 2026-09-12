आज 12 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: लाभ के अवसर बढ़ेंगे, व्यक्तित्व संवरेगा

घर में आनंद का वाताावरण बना रहेगा. स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे. करीबियें भेंट होगी. अतिथि आगमन होगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समता और समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. आपसी सहयोग से जीवन में शुभता बनी रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. आपसी सहयोग से जीवन में शुभता बनी रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - कार्यक्षेत्र में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर बना रहेगा. बैंकिंग से जुड़े कार्य बनेंगे. आर्थिक फोकस रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. प्रेम और स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्रों की संख्या बढ़ेगी. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख और सम्मान बढ़ेगा. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. भव्यता बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 4

शुभ रंग : बैंगनी

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