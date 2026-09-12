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आज 12 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे, बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aaj ka Kanya Rashifal 12 September 2026, Virgo Horoscope Today: प्रिय की सुनेंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा. संकोच दूर होगा. निजी संबंधों को मधुर बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा.

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virgo horoscope
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रचनात्मक विषयों में सक्रियता आएगी. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. महत्व के कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. सभी का मन जीतेंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसाय में तेजी बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे. अनोखा सोचेंगे. सहजता सामंजस्यता बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लक्ष्य पूरे होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. योजनाएं गति पाएंगी.

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प्रेम मैत्री- घर में सबका साथ और सहयोग पाएंगे. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. सभी को प्रभावित होंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा. संकोच दूर होगा. निजी संबंधों को मधुर बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर संवरेगा. दिनचर्या पर ध्यान देंगे व्यवस्थित रखेंगे. शैली संवार पर रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा.

आज का उपाय: न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली, नीली और तैलीय वस्तुओं का का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 4, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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