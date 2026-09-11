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आज 11 सितंबर 2026 मीन राशिफल: संकोच बना रहेगा, व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 11 September 2026, Pisces Horoscope Today: लापरवाही न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा.

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pisces horoscope
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कामकाज साधारण रहेगा. वरिष्ठों की अनदेखी न करें. अनुभवियों से सलाह बनाए रखें. लोभ प्रलोभन से बचें. बजट व योजना के अनुसार चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. समयबद्धता बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर संबंधों को आगे बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. सहकार व सहनशीलता बनाए रखें. 


नौकरी व्यवसाय- मेहनत से लक्ष्य साधेंगे. प्रतिभा भरोसा बनाए रखेंगे. सेवा़ क्षेत्र एवं नौकरी से जुड़ेंगे. नियम व तथ्यों पर जोर रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रहेगी. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर मामलों में गति आएगी. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. सजगता से काम लेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. सतर्कता चलने की कोशिश करें.

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रेम संबंधों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. अन्य भावनाओं का सम्मान करें.  धैर्य और विनम्रता अपनाएंगे. वार्ता में उतावली न दिखाएं. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा.

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आज का उपाय:  देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. समय प्रबंध बढ़ा

शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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