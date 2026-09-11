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आज 11 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 11 September 2026, Gemini Horoscope Today: सबके साथ सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

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gemini horoscope
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वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में तेजी रहेगी. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ चर्चाओं से बचें।योग्यता का लाभ मिलेगा. भाग्य के मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति में तेजी आएगी. भावनात्मकता जुड़ाव बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संपर्क और सहकार ढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी. लाभ पक्ष संवार पाएगा.कार्यों  में पहल पराक्रम दिखाएंगे. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे।यात्रा हो सकती है. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर वार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कामकाज औसत से बेहतर बना रहेगा. कार्य़विस्तार पर जोर होगा. मामले लंबित रखने से बचेंगे. वचन वादा पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवार पाएगा. शुभकर सूचनाएं प्राप्त होंगी. महत्वपूर्ण विषयों को समय पर पूरा करेंगे. तेजी बनाए रखने का प्रयास होगा. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति देंगे. 

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प्रेम मैत्री- अपनों से भेंट मुलाकात बनाए रखेंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे. सबको साथ ले़कर आगे बढ़ेंगे. सगे संबंधियों के साथ सुखद समय बिताएंगे. बंधुत्व का भाव बढ़ेगा. मन के मामले अनुकूल रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबके साथ सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय:  देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग : आसमानी

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