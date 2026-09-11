आज 11 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: विनय विवेक बनाए रहें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

व्यावसायिक दबाव बढ़ा हुआ रहेगा. आर्थिक मामलों में सजगता बनाए रहें. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा. लाभ की तुलना में खर्च बढ़ा हुआ रहेगाा. पेशेवर गलतियां करने से बचें. कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. वादविवाद में न पड़ें. धैर्य से लक्ष्य पाएं.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं.कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचें.कार्यों में स्पष्टता रखें. कामकाजी यात्रा की संभावना बनी हुई है. सावधान रहें.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में जल्दबाजी न करें. न्यायिक वार्ता पर नियंत्रण रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करें. वचन वादा व जिम्मेदारी निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहज रहें. प्रेम स्नेह में धैर्य रखें. प्रियजनों को कीमती उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रखें. अन्य की खामियों को अनदेखा करें. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. उतावलेपन से बचें. स्वजनों की बातों को अनदेखा करें. व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक बनाए रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन-सहन आकर्षक होगा. सजगता बढ़ाएं. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. आवेश में निर्णय न लें.

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.

शुभ अंक : 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग : समुद्री

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