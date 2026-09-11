आज 11 सितंबर 2026 मकर राशिफल: सामंजस्य बढ़ाएंगे, आवेश में न आएं

सूझबूझ से कदम बढ़ाते रहें. जल्दबाजी की अपेक्षा उचित अवसर पर ध्यान दें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. लोगों की बातों में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी व्यवहार में सबका सम्मान रखें. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता रखें. खानपान का ध्यान रखें. कार्यों में सूझबूझ व सजगता बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. विनय विवेक बनाए रखे. मितभाषी बने रहें. संकोच बढ़ा हुआ रहेगा. सजगता बनाए रहें. पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाएं.

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नौकरी व्यवसाय- परिस्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज की साधारण रहेगी. मध्यम गति से आगे बढ़ें. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. धन संपत्ति- आर्थिक दबाव रहेगा. विविध विषयों में पहल से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ेंगे. बजट पर ध्यान दें. रुटीन अवसर बढ़ेंगे. लेनदेन में गंभीरता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- अपनों से सहकारिता बनाए रखें. परिजन सहयोग रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परामर्श से कार्य करेंगे. सामाजिक संबंधों को महत्व देंगे. मित्र साथ रहेंगे. घर परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद में स्पष्ट रहें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहजता से कार्य करें. उकसावे से बचें.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. असहाय की मदद करें.

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शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

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