आज 11 सितंबर 2026 तुला राशिफल: तेजी बढ़ाए रहें, अनुशासन बढ़ाएं

आर्थिक लाभ और उछाल का समय है. मामले लंबित रखने से बचें. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्नकार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. पेशेवरकार्यों को मित्रों के समर्थन से तेजी से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर होगा.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय रणनीतियां सफल रहेंगी. व्यावसायिक विषयों में रुचि रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. लाभ में उछाल बना रहेगा. विविध गतिविधियां पक्ष में बनेंगी. प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखद रहेंगे. प्रेम संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते अनुकूल बनेंगे. आसपास को संवारने में रुचि बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास को बढ़ावा मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी बढ़ाए रहें. अनुशासन बढ़ाएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं

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शुभ अंक : 2, 3 और 6

शुभ रंग : ओपल

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