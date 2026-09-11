आज 11 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: सबका साथ पाएंगे, जिम्मेदारी से कार्य करेंगे

घर में सुख बढ़ेगा. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यककार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख और सम्मान बढ़त पर बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों मंे सहजता रहेगी. जीवन में स्थायित्व आएगा. निजी विषयों पर फोकस रखेंगे. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. साझा कार्य व्यापार में मजबूती आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- टीम भावना पर जोर देंगे. साझा मामलों मों सक्रियता दिखाएंगे. कामकाज में सुधार आएगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. तेजी बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. नेतृत्व के कार्य साधेंगे. जरूरी कार्य जल्द पूरे करें. साझेदारी के मामले बेहतर रहेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. भू संपत्ति केकार्यों में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को बल मिलेगा. अपनों में समय बिताएंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ पाएंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. भरोसा बनाए रहें.

शुभ अंक : 2, 3, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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