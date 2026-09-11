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आज 11 सितंबर 2026 धनु राशिफल: टीम भावना बढ़ेगी, बड़प्पन रहेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 11 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में अच्छा करेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रहेगा.  यात्रा पर जोर रहेगा. साक्षात्कार में तर्कपूर्ण रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

भाग्य वृद्धि में मददगार समय है. आर्थिक मामले संवार पर रहेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. भाग्य बल बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे.कार्यों में सहभागिता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे. 


नौकरी व्यवसाय- योजनाओं में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. धन संपत्ति- वाणिज्यिक स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम रखेंगे. हितलाभ में उछाल बना रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ लेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- कार्यक्षेत्र में अच्छा करेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रहेगा.  यात्रा पर जोर रहेगा. साक्षात्कार में तर्कपूर्ण रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे.


आज का उपाय:  देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

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