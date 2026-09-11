आज 11 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: मनोबल में वृद्धि होगी, खानपान प्रभावी रहेगा

सभी मामलों में शुभता बनी रहेगी. पेशेवर इच्छित स्थिति बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. कुटुम्बियों से तालमेल बढे़गा. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. अपनों से तालमेल रखेंगे. नए ढंग से कोशिश करने व रचनात्मकता बनाए रखने पर बल रहेगा. विविध प्रयासों में बेहतर रहेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा. अनोखे प्रयासों से सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे.

धन संपत्ति- कामकाज में नवीनता बढ़ाएंगे. प्रयासों में गति आएगी. करियर कारोबार में वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा. लेनदेन व भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे. सफलता बढ़ाने पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम में शुभता का संचार रहेगा. जिम्मेदारों से भेंट होगी. सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. रिश्तों में मिठास रहेगी. करीबियों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चहंओर शुभता का संचार रहेगा. मेलजोल बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में उत्साह रखेंगे. मनोबल में वृद्धि होगी. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संबंध बल पाएंगे.

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संरक्षण बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

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