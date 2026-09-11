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आज 11 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: संकल्पों को बल मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 11 September 2026, Scorpio Horoscope Today: संकल्पों को बल मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.कार्यों में सहभागिता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे. 

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

प्रशासन के कार्यों  को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न अवसर भुनाएंगे. स्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर कारोबार में स्थिति बेहतर रहेगी. महत्वपूर्णकार्यों को तेजी से करेंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. शासन से करीबी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं में सफलता पाएंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. लाभ संवार पाएगा. करियर व्यापार में लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी. पहल बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ संवारने का प्रयास रहेगा. सबसे सामंजस्यता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मान सम्मान को बढ़ावा देंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह बढ़त पर बने रहेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. साख और विश्वास बल पाएंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. परस्पर संबंध बेहतर रहेंगे. पारिवारिक संबधों में सुधार आएगा. रिश्ते सुखकर बने रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संकल्पों को बल मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.कार्यों में सहभागिता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे. 

आज का उपाय:  देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न एवं चांदी का दान बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वचन रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : लाल

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