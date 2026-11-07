आज 7 नवंबर 2026 मीन राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा

साझा कार्यों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. निजी संबंध संवार पाएंगे. आय अपेक्षा से अच्छी रहेगी. भूमि भवन की खरीदी में रुचि लेंगे. उद्योग के मामले बेहतर बनेंगे. साझीदारी पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवरेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. सबका साथ पाएंगे. विभिन्न कार्यों को समय पर करें. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुख सौख्य से जीवन जीएंगे. निजी विषयों को हल करने पर जोर रखेंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- उद्योग कार्यों में गति आएगी. जिम्मेदारियों को निभााएंगे. लाभ सुधार पर होगा. पेशेवर उपलब्धियां बढ़ेंगी. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में सहज होंगे. स्थायित्व कार्यों को बढ़ावा देंगे. उचित निर्णय ले सकेंगे. टीम को बल मिलेगा. आर्थिक विषय हल होंगे. व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- परिजन मददगार होंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. संवाद संपर्क बढ़ेगा. चर्चाओं में सतर्कता बरतेंगे. मन के मामले घनिष्ठ होंगे. मित्रता एवं रिश्ते मजबूत होंगे. दाम्पत्य में तर्क बहस से बचेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे. विषय लंबित न रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक स्तर अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. व्यवस्था आकर्षक रहेगी.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. मिलकर कार्य करें.

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शुभ अंक : 1, 3, 7 और 8

शुभ रंग : पीला

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