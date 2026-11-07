आज 7 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज घर में आएंगी खुशियां, धन-संपत्ति में होगा इजाफा

घर परिवार में आनंद रहेगा. अपनों के साथ मिलकर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वाणी व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. अतिथि का आदर सम्मान रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वित्तीय कार्यों में रुचि दिखाएंगे. साज संवार पर जोर रहेगा. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. शुभ सूचना मिलेगी. बड़प्पन रखेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. धार्मिक एवं परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. कीमती वस्तु प्राप्त हो सकती है.



नौकरी व्यवसाय- कारोबार में शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. परिस्थितियों की सकारात्मकता उत्साहित रखेगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा.

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धन संपत्ति- धनसंग्रह पर जोर देंगे. आर्थिक मामलों में गति लाएंगे. लाभ और प्रभाव बेहतर बनेंगे. योजनागत प्रयासों में तेजी रखेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- सभी के लिए सहयोग का भाव बना रहेगा. रक्त संबंधों को संवारेंगे. सुख के पल बनेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. संवाद में प्रभावी रहेंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ाएंगे. शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी. मेहमानों का आना होगा. वचन पालन रखेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशील रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान उम्दा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. वचन रखें.





शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

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