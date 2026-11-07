आज 7 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: करियर में आएगा जबरदस्त उछाल, धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी

करियर कारोबार में इच्छित प्रदर्शन बना रहेगा. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. रचनात्मकता और सृजनशीलता बढ़ाएंगे. कार्यों में तेजी रखेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. प्रभावशीलता बढ़ेगी. मामले पक्ष में बनेंगे. व्यक्ति विशेष पर ध्यान देंगे. करियर उछाल पर बना रहेगा. शुभता का संचार बना रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ाएंगे. साख व लोकप्रियता में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वित्तीय गतिविधियों में साहस दिखाएंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा.

धन संपत्ति- धनधान्य संपत्ति में वृद्धि होगी. नवीन अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवरों व वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. बचत पर जोर होगा. तेजी व सूझबूझ से निर्णय लेंगे. पहल बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहजता रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों की उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे. प्रेमभाव बनाए रखेंगे. परस्पर संवाद संचार बेहतर रहेगा. उतावली व दिखावे से बचेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरता दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

प्रेम मैत्री- मान सम्मान संवार पर रहेगा. अपनों का भरोसा जीतेंगे. प्रियजनों को सुखद सरप्राइज करेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ी रहेगी. लापरवाही से बचेंगे. निजी कार्यों पर फोकस रखेंगे. संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा. सरलता सौम्यता बनाए रखेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रों को समय देंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रखेंगे. स्वाभिमान बल पाएगा. जोखिम के कार्य टालेंगे. वैचारिक स्पष्टता बढ़ेगी. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. नवाचार पर जोर दें.



शुभ अंक : 1, 5, 7 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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