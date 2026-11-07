आज 7 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: किस्मत देगी साथ, धन लाभ के बनेंगे योग

कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. भवन वाहन के मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाकर खरीदी करें. बड़प्पन व विवेक से काम लें. सहनशीलता और मेलजोल बढ़ाएं. उत्साह बना रहेगा. इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. भावनात्मक संतुलन रखें. बड़ों की बातों को अनदेखा न करें. अहंकार और भावावेश से बचें. परिवारिक मामलों में बड़ों की बातों की अनदेखी से बचें. चर्चा संवाद में दखल बढ़ाने से बचें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखें.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में जिम्मेदारों से भेंट होंगी. तेजी से काम लेंगे. पेशेवर संबंध सुधरेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. संतुलित प्रयास गति लेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रबंधन अच्छा रहेगा. विविध मामलों में सकारात्मकता रहेगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से बेहतर तालमेल रखेंगे. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. प्रतिक्रिया में तेजी से बचेंगे. बड़ों की सलाह पर ध्यान देंगे. प्रेम नेह बना रहेगा. सहज संवाद पर जोर रखेंगे. भेंट भ्रमण के अवसर बनेंगे. प्रेम प्रदर्शन संवरेगा. घर पर फोकस होगा. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषयों में रुचि रहेगी. अनुशासन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भव्यता बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. अनुभव का लाभ लें.

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शुभ अंक : 1, 5, 7 और 8

शुभ रंग : लाइट ब्लू

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