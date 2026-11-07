आज 7 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज मेहनत का मिलेगा पूरा फल, नौकरी में होगी तरक्की

पद प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहेंगे. संबंधों को निभाएंगे. करियर व्यापार को संवारेंगे. प्रबंधन के प्रयास फलित होंगे. कारोबार में अनुकूलता रहेगी. तेजी बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित बने रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. विविध गतिविधियों से जुड़ेंगे. समता व संतुलन बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से लक्ष्य साधेंगे. संसाधन बढ़ाने में सफल होंगे. पेशेवर चर्चाओं में बेहतर परिणाम बनेंगे. आशंकामुक्त रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में उछाल आएगा. स्थितियां मनोनुकूल रहेंगी. परिचित सहयोग रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लेनदेन में सफलता मिलेगी. कार्यव्यवसाय में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलेगी. पैतृक मामलों को आगे बढ़ाएंगे. बचत में रुचि लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. धन में वृद्धि होगी. साख सम्मान में बढ़त रहेगी.

प्रेम मैत्री- मित्रों व शुभचिंततों से भेंट बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. प्रतिक्रिया में उतावली से बचें. अपनों से भरपूर सहयोग पाएंगे. सहकारिता की भावना रहेगी. बड़ी सोच रखें. संपर्क संवाद बढ़ाएं. मन के मामले बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता बनाए रखें. निर्णय क्षमता बढ़ाएं. सेहत के मामले सुधार लेंगे. रोग दोष बने रह सकते हैं. संवेदनशीलता बढ़ेगी. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. तप साधना बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 7 और 8

शुभ रंग : स्वर्णिम

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