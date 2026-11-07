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आज 7 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: उधार के लेनदेन से बचें, खर्चों पर रखें नियंत्रण

Aaj ka Kumbh Rashifal 7 November 2026, Aquarius Horoscope Today: धैर्य अनुशासन बढ़ाएंगे. निरंतरता रखेंगे. सजग रहें. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे.

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aquarius horoscope
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सेहत के प्रति सजगता बढ़ाएं. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य से काम लें. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. कामकाज में स्पष्टता रखें. संकेतों को अनदेखा न करें. समय पर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सहज व साधारण परिणाम बनेंगे. आवश्यक विषयों की सूची बनाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. धैर्य अनुशासन बढ़ाएंगे. निरंतरता रखेंगे. सजग रहें. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. अतिउत्साह से बचें. वाणी व्यवहार में विनम्रता रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में ढिलाई से बचें. निर्देशों कें प्रति लापरवाही न दिखाएं. भेंट और संवाद में स्पष्टता बनाए रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में सहजता रखें. बहस विवाद में न पड़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा. कामकाज में मिश्रित स्थिति रहेगी. निर्णय लेने में उतावली न करें. उधार में लेनदेन टालें. जल्दबाजी में नहीं आएं. शुभचिंतकों की बात पर ध्यान बनाए रखें.
 
प्रेम मैत्री- निजता पर जोर बनाए रखें. मित्रगणों का साथ साहस बढ़ाएगा. अपनों के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे. मन के मामलों में सहजता रखें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. जिद में नहीं आएं.

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स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों पर नजर बनाए रखें. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. जांच नियमित बनाए रखें. लापरवाही से बचें. खानपान पर ध्यान दें.

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आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. व्यवस्था बनाए रखें.
 

शुभ अंक : 1, 7 और 8

शुभ रंग : नीलम के समान

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