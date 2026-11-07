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आज 7 नवंबर 2026 तुला राशिफल: आज धोखेबाजों से रहें दूर, उधार देने से बचें

Aaj ka Tula Rashifal 7 November 2026, Libra Horoscope Today: रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. अतिउत्साह न दिखाएं. न्यायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ेगी. करियर कारोबार पूर्ववत् रहेगा. व्यक्तिगत खर्च में वृद्धि होगी.

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libra horoscope
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निवेश संबंधी मामले बल पाएंगे. रिश्तों पर फोकस बनाए रखेंगे. नियमों का पालन बनाए रहेंगे. उधार से बचें. रुटीन बेहतर बनाएं. अपरिचितों पर जल्द भरोसा नहीं करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. दिखावे व विवाद से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. उधार के लेनदेन को बढ़ावा न दें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. अतिउत्साह न दिखाएं. न्यायिक प्रयासों में सक्रियता बढ़ेगी. करियर कारोबार पूर्ववत् रहेगा. व्यक्तिगत खर्च में वृद्धि होगी. ठगों से सावधान रहें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सामान्य स्थिति रहेगी. व्यावसायिक गतिविधियों में सजगता बनाए रहेंगे. पुराने मामले उभर सकते हैं. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. धोखेबाजों से दूरी बनाए रखें.

धन संपत्ति- कार्यविस्तार पर जोर होगा. खर्च में सजगता रखें. दिखावे से बचें. भेंट संवाद को मजबूती मिलेगी. आर्थिक लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. बड़े बोल बोलने से बचें.

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प्रेम मैत्री- अपनों से संबंध सहज रहेंगे. सूचना संदेश प्राप्त होंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों को समय देंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जाना संभव है. भेंट के अवसर बने रहेंगे. बात कहने में संकोच रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यक्षेत्र में सक्रियता बनाए रखेंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. ठगी के शिकार होने से बचें. तैयारी से आगे बढ़ें. लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन संवारें.

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आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. लेनदेन में सजग रहें.
 

शुभ अंक : 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग : श्वेत

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