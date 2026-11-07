आज 7 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: कमाई में होगा इजाफा, प्रेम जीवन भी रहेगा शानदार

कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी प्रभावित होंगे. तेजी से लक्ष्य पूरे करेंगे. शासकीय कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. आर्थिक क्षेत्र में उम्मीद से अच्छा करेंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठजनों का सहयोग रहेगा. प्रबंधन पक्ष बेहतर रहेगा. सलाह परामर्श अपनाएंगे. सहयोग की भावना रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास बल पाएंगे. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. कारोबार बेहतर बना रहेगा. लाभ पक्ष मजबूत होगा. विभिन्न कार्य अपेक्षित गति पाएंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक सौदे समझौतों में बेहतर रहेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. साख प्रसिद्धि बल पाएगी. व्यवस्था मजबूत बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा. निजी मामले संवार पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. श्रेष्ठ समय बिताएंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. प्रेम प्रयास सफल होंगे. सबका सहयोग पाएंगे. अपनों से करीबी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. अनुशासन बढ़ेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. ऊर्जा बनाए रखें.



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शुभ अंक : 1, 7, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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