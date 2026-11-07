आज 7 नवंबर 2026 मकर राशिफल: भाग्य देगा पूरा साथ, नौकरी-व्यापार में होगी तरक्की

भाग्य से सभी मामले पक्ष में बने रहेंगे. उन्नति के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण समाचार पाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. उत्सव का वातावरण बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. पेशेवर सफलता से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. लंबित कार्यों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में सफल होंगे. करियर व्यापार गति लेंगे. सबका सहयोग रहेगा. सभी क्षेत्रों में आगे रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- काम में पहल बनाए रखेंगे. साहस से व्यापार संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. करियर में सफलता पाएंगे. परंपरागत मामलों में गति पाएंगे. कार्यक्षेत्र में तेजी होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रगति बनी रहेगी. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. करीबी सहयोगी होंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. वित्तीय पक्ष मजबूती पाएगा. बचत पर ध्यान बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबी प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. निर्णय क्षमता बेहतर रहेगी. प्रेमपक्ष संवरेगा. सभी का ख्याल रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. भावना पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. करीबियों को समय देंगे. मनोरंजक गतिविधियों से जुड़ेंगे. प्रेम व मैत्री संवरेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व सुधार पाएगा. व्यवहार संवरेगा. अनुकूलता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. स्वच्छता, स्वास्थ्य और श्रंगार पर ध्यान दें. मदद का भाव बनाए रखें.



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शुभ अंक : 7, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

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