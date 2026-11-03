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आज 3 नवंबर 2026 मीन राशिफल: मेहनत से मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Aaj ka Meen Rashifal 3 November 2026, Pisces Horoscope Today: व्यवहार तर्कशील रहेगा. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करें. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ें. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें.

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pisces horoscope
pisces horoscope

कामकाज में अन्य की बातों में जल्दी न आएं. झूठे वादों व प्रलोभनों से बचें. सेवाक्षेत्र में फोकस बढ़ाएं. मेहनत लगन से लक्ष्य साधें. समय प्रबंधन में रुचि बढ़ाए रहें. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर बने रहें. व्यवहार तर्कशील रहेगा. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करें. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ें. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. पेशेवर सामंजस्य व संतुलन बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी मामलों में दबाव रह सकता है. प्रयास अपेक्षित बनाए रहें. नौकरी व सेवाकार्य से जुड़े व्यक्ति अच्छा करेंगे. सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. नियम पालन बढ़ाएं.

धन संपत्ति-  आर्थिक सतर्कता बढ़ाएं. पेशेवरों में तालमेल बनाकर रखें. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. बहकावे में न आएं. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. चर्चा में सहज बने रहें.

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होगा. चर्चा व संबंधों में पहल से बचेंगे. चर्चा संवाद साधारण बने रहें. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजग रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता रखें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें. रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें.
 
आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. क्षमाभाव बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : बादामी

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