आज 3 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आर्थिक लाभ में होगी वृद्धि, प्रेम जीवन रहेगा खुशहाल

भाग्य के प्रभाव से उच्च स्थिति बनी रहेगी. धैर्य और अनुशासन से विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवसायिक मामलों में अपेक्षित गति बनी रहेगी. प्रबंधन के कार्य बेहतर रहेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. आस्था और विश्वास से दिनचर्या को बेहतर बनाएंगे. कार्य व्यापार में दबाव कम होगा. विविध गतिविधियों पर रुटीन बनाए रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर ध्यान दें. भ्रमपूर्ण बातों से दूर रहें. धर्म अध्यात्म में रुचि लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पर नजर बनी रहेगी. कारोबार में सहज गति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में इच्छित स्थिति बनी रहेगी. प्रदर्शन संबंधी असहजताएं बढ़ेंगी. नव शुरूआत कर सकते हैं.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. औरों की बातों से अधिक प्रभावित नहीं होंगे. करियर व्यापार में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखें. परिस्थितियों पर अंकुश बढ़ाएंगे. अवरोध कम होंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. प्रेम पक्ष सुखकर रहेगा. विभिन्न मामलों में सबको साथ लेकर चलेंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. आपसी विश्वास बढ़त पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सहजता बनी रहेगी. सहयोग का भाव बनाए रखें. जीवनशैली मध्यम रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. संवाद में सावधानी रखेंगे.

आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पुण्य कार्य बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : सनराइज

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