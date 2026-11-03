आज 3 नवंबर 2026 मकर राशिफल: सेहत को लेकर रहें सतर्क, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें

स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं. रुटीन चुनौतियों के बढ़ने की आशंका है. शारीरिक के संकेतों पर फोकस बनाए रखें. क्षमता से अधिक भार उठाने से बचें. खानपान के प्रति सजग रहें. प्रयासों में सजगता बनाए रखें. व्यवस्थागत विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रखें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें. परिजनों की समझाइश का सम्मान करें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. पेशेवर विषयें में मितभाषी रहें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. समझौतों में सावधानी रखें. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में सावधान रहें. अनुशासन बनाए रखें. धैर्य एवं विश्वास से परिणाम संवारें. व्यावसायिक प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. अपरिचितों से दूरी बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- अपनों की व्यर्थ की बातों को अनदेखा करें. अफवाह से प्रभावित न हों. रिश्तेदारों के बहकावे में न आएं. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें.



स्वास्थ्य मनोबल- आवेश में न आएं. व्यर्थ प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता से काम लें. सात्विकता रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर दबाव बना रहेगा.

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आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. मदद बनाए रखें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : मटमैला

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