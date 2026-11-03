scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 नवंबर 2026 मकर राशिफल: सेहत को लेकर रहें सतर्क, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें

Aaj ka Makar Rashifal 3 November 2026, Capricorn Horoscope Today: जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें. परिजनों की समझाइश का सम्मान करें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं. रुटीन चुनौतियों के बढ़ने की आशंका है. शारीरिक के संकेतों पर फोकस बनाए रखें. क्षमता से अधिक भार उठाने से बचें. खानपान के प्रति सजग रहें. प्रयासों में सजगता बनाए रखें. व्यवस्थागत विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रखें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर ध्यान दें. परिजनों की समझाइश का सम्मान करें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. पेशेवर विषयें में मितभाषी रहें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. समझौतों में सावधानी रखें. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में सावधान रहें. अनुशासन बनाए रखें. धैर्य एवं विश्वास से परिणाम संवारें. व्यावसायिक प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. अपरिचितों से दूरी बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

Weekly Horoscope November 2026
दीपावली और धनतेरस पर इन राशियों की चमकेगी किस्मत!
मकर राशि वाले आज किसी को पैसा उधार ना दें, जानें कैसी रहेगी सेहत
कारोबार में मिलेगी नई रफ्तार, आर्थिक लाभ के बनेंगे योग
मकर राशिवालों की महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, मन में किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी, जानें शुभ रंग
दांपत्य जीवन में बढ़ेगा प्यार, कारोबार में मिलेगा लाभ

प्रेम मैत्री- अपनों की व्यर्थ की बातों को अनदेखा करें. अफवाह से प्रभावित न हों. रिश्तेदारों के बहकावे में न आएं. प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. मन की बात सहजता से रखें.
 
स्वास्थ्य मनोबल- आवेश में न आएं. व्यर्थ प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. विनम्रता से काम लें. सात्विकता रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर दबाव बना रहेगा.

Advertisement

आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. मदद बनाए रखें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : मटमैला

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 3 नवंबर 2026 मकर राशिफल: सेहत को लेकर रहें सतर्क, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें |
    आज 3 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आर्थिक लाभ में होगी वृद्धि, प्रेम जीवन रहेगा खुशहाल |
    आज 3 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: नौकरी-व्यापार में मिलेगी सफलता, मान-सम्मान में होगी वृद्धि |
    आज 3 नवंबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक लाभ के बनेंगे योग, करियर में मिलेगी नई सफलता |
    आज 3 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: खर्चों पर रखें नियंत्रण, अनजान लोगों से रहें सावधान |
    आज 3 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, कारोबार में दिखेगा नया उत्साह |
    आज 3 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: धन-धान्य में होगी वृद्धि, सेहत बेहतर रहेगी |
    आज 3 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज बढ़ेगा मान-सम्मान, करियर में मिलेगी सफलता |
    आज 3 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज रहना होगा सतर्क, जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम |
    एक क्लिक में पढ़ें 3 नवंबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें
    Advertisement