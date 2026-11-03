आज 3 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, कारोबार में दिखेगा नया उत्साह

रचनात्मक कार्यों में उत्साह बनाए रखेंगे. नवीनता के साथ परंपराओं को भी बढ़ावा देंगे. सभी के लिए प्रेम स्नेह और बड़प्पन की भावना रखें. आधुनिक कार्यों को आगे बढ़ाएं. अतिश्रम से बचें. भेंटवार्ता पर जोर दें. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर बेहतर रहेगा. साख सम्मान बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्योंमें गति आएगी. लंबित कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. कार्य योजनाएं अपेक्षित बनी रहेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- बड़ों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा. वादों को पूरा करने की कोशिश होगी. कार्यशैली सहज रहेगी. कौशल पर जोर देंगे. नीति नियम का पालन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाए रखेंगे. कार्य व्यापार में नवीनता बनाए रखेंगे. पेशेवर सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाएं मध्यम गति से आगे बढ़ेंगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में सकारात्मकता बनी रहेगी. करीबी परस्पर सहयोग बनाए रखेंगे. पारिवारिक मामले सामान्य बनेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे. सबसे तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. संबंध पक्ष में बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन रखेंगे. शैली संवारेंगे. अवरोध बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से काम लें. खानपान पर ध्यान दें. स्मरण बल पाएगा.

आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : ब्राइट पिंक

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