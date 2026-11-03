आज 3 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज बढ़ेगा मान-सम्मान, करियर में मिलेगी सफलता

पेशेवर विषयों में सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. प्रबंधन कार्यों में साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बेहतर रहेगा. वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल में सहज रहेंगे. सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आसपास का वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. विविध विषयों में रुचि रहेगी. जरूरी निर्णय ले पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर साहस पराक्रम दिखाएंगे. करियर व्यापार में मिश्रित स्थिति बनी रहेगी. कारोबारी भेंटवार्ताएं सामान्य रहेंगी. कार्यक्षेत्र में रुटीन प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- कामकाजी लाभ अपेक्षित बना रहेगा. नीति नियम से आगे बढेंगे. लोगों से भाईचारा बढ़ाएंगे. समकक्षों से मेलजोल बढ़ेगा. वित्त प्रबंधन को बढ़ाएं. वाणिज्यिक विषयों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सामंजस्यता बढ़ेगी. संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सूचनाएं साझा करेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. रक्त संबंधों पर बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. परिवार में व्यर्थ बातों व आलोचना को बढ़ावा न दें. सबका सहयोग बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. खानपान मध्यम रहेगा. साहस दिखाएंगे.

आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 5, 6 और 9

शुभ रंग : पीच

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