आज 3 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज रहना होगा सतर्क, जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम

घर परिवार में सामान्य वातारण बना रहेगा. अपनों के साथ समय बिताने का भाव रखेंगे. रक्तसंबंध सहज रहेंगे. भावनात्मक पक्ष संवेदनशील रहेगा. करियर व्यापार में धैर्य से काम लें. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. परिजनों से सलाह सामंजस्य बनाए रखेंगे. जल्दबाजी में निर्णय नहीं आएंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामले संवरेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन के मामले रुटीन रहेंगे. कार्यक्षेत्र में मिश्रित परिणाम बनेंगे. आवश्यक जानकारी साझा करने से बचें. विविध गतिविधियां व्यवस्थित बनाए रखें. बड़प्पन बनाए रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में जिम्मेदारों का समर्थन रहेगा. पेशेवरों से संवाद बनाए रखेंगे. सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. अधिकारियों की मदद मिलेगी.

प्रेम मैत्री- घर में वक्त बिताने की कोशिश होगी. पारिवारिक मामलों में सक्रियता रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. संबंधियों की खुशी का ख्याल रहेगा. अहंकार में न आएं. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य जांच कराएं. योग व्यायाम बनाए रहें. सबका आदर सम्मान रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. आशंका से बचें.

आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्र रहें.



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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : मैरून

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