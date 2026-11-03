आज 3 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: कारोबार में होगा जबरदस्त लाभ, दाम्पत्य जीवन रहेगा खुशहाल

उद्योग व्यापार के कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. लाभ अपेक्षित बना रहेगा. साझा प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. औद्योगिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. कार्य व्यवस्था को सहज बनाए रखेंगे. पेशेवर रुटीन संवारेंगे. सहकारी कारोबार बढ़त पर रहेगा. कामकाज में रुटीन संवारें. संबंधों में घनिष्ठता व स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन के कार्य साधेंगे. व्यापार में नियमितता लाएं. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. आवश्यक कार्यों में दबाव में नहीं आएंगे. सहज सक्रियता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- कारोबार में हितलाभ बढ़ेगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. भूभि भवन एवं पूंजीगत मामलों में रुचि रहेगी. स्थायित्व पर बल रखेंगे. धैर्य से काम लेंगे. सहकारिता के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों को स्पष्टता बनाए रखेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. करीबियों पर भरोसा बना रहेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी गतिविधियों में विनम्रता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बात को साहस से रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ें. सुविधाओं में वृद्धि बनी रहेगी. स्वास्थ्य समस्याएं कम होगी. सात्विक बने रहेंगे.

आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नम: का जाप करें. जिम्मेदार बनें.



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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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