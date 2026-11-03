आज 3 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: धन-धान्य में होगी वृद्धि, सेहत बेहतर रहेगी

घर में परस्पर सहयोग और समर्थन बना रहेगा. जीवन स्तर बेहतर बनाने की भावना रहेगी. यात्रा संभव है. घर में मिश्रित वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सौख्य से समझौता नहीं करेंगे. सबका सहयोग बनाए रखेंगे. ठगी में आने से बचें. भोजन में सजग रहें. औरों की बातों में न आएं. कुटम्बियों से तालमेल बढ़ाएं. आसपास का वातावरण आकर्षक रहेगा. संबंधों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में नजदीकी रहेगी.



नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयास सामान्य बनेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. मान सम्मान बढ़ा रहेगा. पेशेवर विषयों में धैर्य से काम लेंगे.

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धन संपत्ति- धन संपत्ति से जुड़े मामलों में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. संरक्षण पर जोर होगा. धन धान्य में वृद्धि के प्रयास बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहेंगे. रिश्तों में प्रभाव बनाए रखेंगे. सबसे बनाकर चलें. सबका सम्मान बना रहेगा. अपनों के प्रति आदरभाव बढ़ाएंगे. जीवनशैली पूर्ववत् बनी रहेंगी. प्रेम स्नेह के मामलों को अनदेखा न करें. संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सहज होंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी. व्यक्तित्व संवार पाएगा.

आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहयोग रखें.



शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

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