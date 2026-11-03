आज 3 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: खर्चों पर रखें नियंत्रण, अनजान लोगों से रहें सावधान

समय मिश्रित प्रभाव का बना है. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. आकस्मिक घटनाक्रम बढ़ने की आशंका है. विभिन्न कार्यों में लापरवाही न करें. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाए रखें. लेनदेन में पेपरवर्क बढ़ाएं. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में निरंतरता बनाए रखें. कामकाजी चर्चाओं में भाग लेंगे. आर्थिक विषयों में धैर्य रखेंगे. सूझबूझ से निर्णय लें. ठगों से बचें. ठगे जाने की आशंका है.

धन संपत्ति- आर्थिक सतर्कता बनाए रखें. नियमों का पालन करें. भेंटवार्ता बनाए रखें. बजट पर फोकस होगा. अनजान से दूर रहेंगे. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. निवेश बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों को निभाने में सहज रहेंगे. भावनात्मक रिश्ते मिले जुले बने रहेंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ें. चर्चा संवाद में सहज रहें. तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लें. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखें. विपक्षियों से सतर्क रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- धूर्त से सतर्क रहें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. अनुशासन पर जोर दें. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: श्रीराम के दूत अंशावतार महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. उतावली न दिखाएं.

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शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

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