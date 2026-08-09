Tula Tarot Rashifal 9 August 2026: समर्थन बनाए रहेंगे, संबंधों में सुधार बनाए रहेंगे



तुला

द एम्परर

आज का दिन आप के लिए अपने अधिकारों की रक्षा में सफल बनाए रखने वाला है. लोगों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखेंगे. नैतिक एवं संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करेंगे. भविष्य की संभावनाओं को गति मिलेगी. सकारात्मक का लाभ उठाएंगे. परिस्थितियों को पक्ष में बनाए रखेंगे. रिश्ते संवारने का प्रयास बनाए रखेंगे. मदद का भाव बनाए रखेंगे.

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कार्यक्षेत्र में तेज बदलावों को जल्द स्वीकार नहीं करेंगे. करीबियों का परस्पर सहयोग रहेगा. आपसी संतुलन को बढ़ावा देंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को पूरा करेंगे. लाभ विस्तार के मौके बनेंगे. व्यवसायिक विषयों में औरों का समर्थन बनाए रहेंगे. संबंधों में सुधार बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में अनुशासन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर बना रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: कार्य व्यापार में अनुकूलन बनाए रहेगा. साहसिक फैसलों पर बने रहेंगे. शुभ सूचना पाएंगे.

रिश्ते: मतभेद सुलझाएंगे. संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.



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