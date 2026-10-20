आज 20 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: लाभ प्रतिशत औसत से अच्छा रहेेगा, भवन वाहन के मामले सधेंगे

घर परिवार के साथ करीबी बनाए रखने का भाव रहेगा. निजी यात्राएं बढ़ सकती हैं. सहजता से आगे बढ़ते रहें. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे. प्रशासकीय मामलों में सजगता दिखाएंगे. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बड़ों का सहयोग मिलेगा. सहजता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढे़गा. महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में पहल बनाए रखेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामलों में बेहतर करेंगे. कामकाजी वार्ता में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्य में सफल होंगे.

धन संपत्ति- भौतिक सुविधाएं बढ़ाएंगे. क्षमाभाव बनाए रखें. लाभ प्रतिशत औसत से अच्छा रहेेगा. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. निजताा पर ध्यान देंगे. बैंकिग पर फोकस रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर का वातावरण पूर्ववत् बना रहेगा. चर्चाअसंवाद में बड़प्पन रखें. अपनों के साथ वाद विवाद में न उलझें. समता संतुलन बढ़ाएं. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. सबके हित का ख्याल रखें. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख बढ़ाएं. चिंताओं से मुक्त रहें. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. आदर सत्कार करेंगे. निजी मामले सकारात्मक रहेंगे.

आज का उपाय: भगवान श्रीराम की विजय मनाएं. अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप अहंकारी रावण का पुतला दहन करें. छोटी सोच से बचें.

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शुभ अंक : 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग : मरून

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