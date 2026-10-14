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आज 14 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: सबका आदर सम्मान रखेंगे, प्रिय से भेंट होगी

Aaj ka Tula Rashifal 14 October 2026, Libra Horoscope Today: करीबियों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. सपरिवार सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.

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libra horoscope
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कारोबार में गति बनी रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. घर में सुख बना रहेगा. परिवार के लोगों के साथ समय बिताएंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. परंपरागत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्तसंबंधों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सामंजस्य बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर चर्चा में शामिल होंगे. वादा वचन निभाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. धनसंपत्ति के मामले सधेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का घर में आगमन होगा. करीबियों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. सपरिवार सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.

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स्वारथ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान करें. साज संवार रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : कांसे के समान

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