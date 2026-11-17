कर्नाटक में अब ओला, ऊबर और नम्मा यात्री जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए भी गाड़ियों में फिजिकल मीटर लगाना अनिवार्य किया जाएगा. राज्य के परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश ने इसका ऐलान किया है. नए नियमों के तहत टैक्सी और ऑटो रिक्शा बिना मीटर के सड़कों पर नहीं चल सकेंगे. एयरपोर्ट टैक्सियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा.

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परिवहन मंत्री के मुताबिक, इस संबंध में परिवहन विभाग नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है. जल्द ही सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि नए नियम नए साल तक लागू हो सकते हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ऐप से नहीं, मीटर से तय होगा किराया

परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश ने कहा कि हर टैक्सी में ऑटो रिक्शा की तरह फिजिकल मीटर लगाना जरूरी होगा. यात्री को मीटर में दिखाई देने वाले किराये के हिसाब से ही भुगतान करना होगा. कैब कंपनियां केवल अपने मोबाइल ऐप में मीटर की सुविधा देकर नियमों का पालन नहीं कर सकेंगी. हर गाड़ी में अलग से फिजिकल मीटर लगाना होगा.

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग पहले ही प्रति किलोमीटर किराया तय कर चुका है. ऐसे में कैब संचालक यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान भी मीटर में दिखाई देने वाले किराये के आधार पर करना होगा. मोबाइल फोन या ऐप के जरिए भुगतान की व्यवस्था को इस नियम के तहत अनुमति नहीं होगी.

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कर्नाटक के बाहर की टैक्सियों पर भी लागू होगा नियम

मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस फैसले से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. यह नियम कर्नाटक में चलने वाली सभी टैक्सियों पर लागू होगा. इसमें राज्य के बाहर से आकर सेवाएं देने वाले टैक्सी ऑपरेटर भी शामिल होंगे. उन्हें भी अपनी गाड़ियों में अनिवार्य रूप से मीटर लगाना होगा और उसी के हिसाब से किराया लेना होगा.

बायरथी सुरेश के मुताबिक, कर्नाटक के स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों और ऑपरेटरों ने मीटर लगाने की मांग की थी. ज्यादातर ड्राइवर इस फैसले पर सहमत हैं और बाकी ऑपरेटरों ने भी मीटर लगाने का भरोसा दिया है.

सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद कैब सेवाओं में मनमाने किराये पर रोक लगाना और यात्रियों से निर्धारित दरों के मुताबिक ही पैसे वसूलना सुनिश्चित करना है.

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