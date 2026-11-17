देश के नए और प्रस्तावित युगे युगीन भारत म्यूजियम में मोहनजोदड़ो की मशहूर 'डांसिंग गर्ल' समेत कई ऐतिहासिक और बेशकीमती चीजें प्रदर्शित की जाएंगी. इनमें निजाम के बेशकीमती गहने, तक्षशिला के आभूषण और गांधार कला की मूर्तियां भी शामिल हैं. वहीं, दिल्ली स्थित मौजूदा नेशनल म्यूजियम अपनी जगह पर बना रहेगा. सरकार ने इसे हटाने के बजाय राष्ट्रीय म्यूजियम के रूप में ही संचालित करने का फैसला किया है.

और पढ़ें

केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने सोमवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में बातचीत के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि युगे युगीन भारत म्यूजियम की पहली गैलरी 'अलंकरण' थीम पर तैयार की जाएगी. इसमें करीब 4,500 साल पुरानी मोहनजोदड़ो की कांस्य प्रतिमा 'डांसिंग गर्ल' को भी रखा जाएगा. यह प्रतिमा फिलहाल नेशनल म्यूजियम में है.

विवेक अग्रवाल ने बताया कि डांसिंग गर्ल उस दौर में महिलाओं के आभूषणों और सजने-संवरने की परंपरा को समझने का एक अहम प्रतीक है. इसलिए इसे नई गैलरी में जगह दी जाएगी. इसके अलावा निजाम के गहनों का संग्रह भी प्रदर्शित होगा, जो फिलहाल आरबीआई की तिजोरियों में रखा है. तक्षशिला के आभूषण, लघु चित्रकला संग्रह के कुछ हिस्से, कोलकाता के इंडियन म्यूजियम की मूर्तियां और गांधार कला की प्रतिमाएं भी इस गैलरी का हिस्सा होंगी.

Advertisement

उन्होंने बताया कि अलंकरण गैलरी में 1,000 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं रखी जाएंगी. इनके लिए प्रयागराज म्यूजियम से भी कुछ वस्तुएं लाई जाएंगी. संस्कृति मंत्रालय के दायरे में आने वाले अलग-अलग म्यूजियमों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 साइट म्यूजियम, राज्य म्यूजियमों और निजी संग्रहों से भी ऐतिहासिक वस्तुओं का चयन किया जा रहा है.

2031 तक चरणबद्ध तरीके से तैयार होगा म्यूजियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में युगे युगीन भारत म्यूजियम के निर्माण को मंजूरी दी गई थी. इसे दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों के दोबारा इस्तेमाल के जरिए विकसित किया जाएगा. इस परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

सरकार के मुताबिक, इसे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की योजना है. इसमें भारत के 5,000 साल से अधिक पुराने इतिहास और सभ्यता की कहानी बताने वाली आठ थीम आधारित गैलरी होंगी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 2031 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. पहली गैलरी 'अलंकरण' के 2027 के उत्तरार्ध में आम लोगों के लिए खुलने की उम्मीद है.

अपनी जगह पर बना रहेगा नेशनल म्यूजियम

संस्कृति सचिव ने साफ किया कि दिल्ली के जनपथ पर स्थित मौजूदा नेशनल म्यूजियम को खत्म नहीं किया जाएगा. यह पहले की तरह राष्ट्रीय म्यूजियम बना रहेगा. उन्होंने कहा कि नेशनल म्यूजियम और युगे युगीन भारत म्यूजियम की अलग-अलग पहचान होगी. नेशनल म्यूजियम इतिहास पर केंद्रित रहेगा, जबकि नया म्यूजियम भारत की सभ्यता की व्यापक कहानी बताएगा.

Advertisement

करीब 35 हजार वर्ग मीटर में फैले नेशनल म्यूजियम में भारतीय और विदेशी विरासत की लगभग दो लाख वस्तुएं हैं. इनमें से फिलहाल करीब 10 फीसदी ही प्रदर्शित हैं, जबकि 90 फीसदी वस्तुएं भंडारण में रखी हैं.

विवेक अग्रवाल के मुताबिक, पहले युगे युगीन भारत म्यूजियम की थीम के हिसाब से वस्तुओं का चयन और प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद नेशनल म्यूजियम को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि वहां उसकी अपनी थीम के अनुरूप संग्रह प्रदर्शित किया जा सके.

नए म्यूजियम की अन्य गैलरियों में वास्तुकला और शहरों का विकास, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएं और लिपियां, आस्था और आध्यात्मिकता तथा व्यापार और विचारों के जरिए भारत के दुनिया से संबंध जैसे विषय शामिल होंगे. फिलहाल पहली गैलरी के लिए वस्तुओं का चयन और प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इसके बाद एक सलाहकार समिति वस्तुओं के विवरण और चयन की समीक्षा करेगी.

---- समाप्त ----