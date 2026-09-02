आज 2 सितंबर 2026 मेष राशिफल: धनधान्य में वृद्धि रहेगी, चहुंओर सफलता के संकेत हैं

सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता बनी रहेगी. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नए तौरतरीकों से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. साझीदारी में सफलता पाएंगे. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. स्वयं पर फोकस रखेंगे. हितलाभ में बढ़ोतरी होगी. भेंट संपर्क में रुचि बनी रहेगी. रचनात्मकता और संवेदनशीलता पर जोर रखेंगे. पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सृजनात्मक कार्य गति लेंगे. वातावरण प्रभावपूर्ण रहेगा. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. सम्मान बनाए रखेंगे. अनुकूलता उत्साह बढ़ाएगी.

धन संपत्ति- व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. धनधान्य में वृद्धि रहेगी. चहुंओर सफलता के संकेत हैं. लोकप्रियता बल पाएगी. वाणिज्यिक लक्ष्य पूरे करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. बड़ी सोच बनी रहेगी. घर शुभता का संचार बना रहेगा. संबंधों में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. साझा भावना बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन रखेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवहार प्रभावी बना रहेगा. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी.

आज का उपाय: सर्वप्रथपूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. रुटीन संवारें.

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शुभ अंक : 2, 3, 5 और

शुभ रंग : भूरा

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