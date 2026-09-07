Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 सितंबर 2026: आज 7 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 7 सितंबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- भाद्रपद

अमांत- श्रावण

तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी- सितंबर 06 07:29 PM- सितंबर 07 05:04 PM

कृष्ण पक्ष द्वादशी- सितंबर 07 05:04 PM- सितंबर 08 02:43 PM

नक्षत्र

पुनर्वसु- सितंबर 06 07:52 PM- सितंबर 07 06:14 PM

पुष्य- सितंबर 07 06:14 PM- सितंबर 08 04:39 PM

योग

व्यातीपात- सितंबर 06 09:44 AM- सितंबर 07 06:40 AM

वरीयान- सितंबर 07 06:40 AM- सितंबर 08 03:37 AM

परिघ- सितंबर 08 03:37 AM- सितंबर 09 12:40 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:14 AM

सूर्यास्त- 6:35 PM

चन्द्रोदय- सितंबर 07 1:55 AM

चन्द्रास्त- सितंबर 07 3:59 PM

अशुभ काल

राहू- 7:47 AM- 9:19 AM

यम गण्ड- 10:52 AM- 12:24 PM

कुलिक- 1:57 PM- 3:30 PM

दुर्मुहूर्त- 12:49 PM- 01:38 PM, 03:17 PM- 04:07 PM

वर्ज्यम्- 07:03 AM- 08:32 AM, 01:42 AM- 03:12 AM

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शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:00 PM- 12:49 PM

अमृत काल- 03:59 PM- 05:29 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:38 AM- 05:26 AM

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 07 06:14 PM- सितंबर 08 06:15 AM

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