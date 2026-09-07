Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 सितंबर 2026: आज 7 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 7 सितंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण
तिथि
कृष्ण पक्ष एकादशी- सितंबर 06 07:29 PM- सितंबर 07 05:04 PM
कृष्ण पक्ष द्वादशी- सितंबर 07 05:04 PM- सितंबर 08 02:43 PM
नक्षत्र
पुनर्वसु- सितंबर 06 07:52 PM- सितंबर 07 06:14 PM
पुष्य- सितंबर 07 06:14 PM- सितंबर 08 04:39 PM
योग
व्यातीपात- सितंबर 06 09:44 AM- सितंबर 07 06:40 AM
वरीयान- सितंबर 07 06:40 AM- सितंबर 08 03:37 AM
परिघ- सितंबर 08 03:37 AM- सितंबर 09 12:40 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:14 AM
सूर्यास्त- 6:35 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 07 1:55 AM
चन्द्रास्त- सितंबर 07 3:59 PM
अशुभ काल
राहू- 7:47 AM- 9:19 AM
यम गण्ड- 10:52 AM- 12:24 PM
कुलिक- 1:57 PM- 3:30 PM
दुर्मुहूर्त- 12:49 PM- 01:38 PM, 03:17 PM- 04:07 PM
वर्ज्यम्- 07:03 AM- 08:32 AM, 01:42 AM- 03:12 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:00 PM- 12:49 PM
अमृत काल- 03:59 PM- 05:29 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:38 AM- 05:26 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 07 06:14 PM- सितंबर 08 06:15 AM