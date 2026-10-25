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आज 25 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: सहजता रखेंगे,  ठगों से बचाव रखें

Aaj ka Singh Rashifal 25 October 2026, Leo Horoscope Today: रहन सहन साधारण रहेगा.  सेहत सामान्य बनी रहेगी.  दिखावा करने से बचें.  कार्यगति मध्यम रखेंगे.  मनोबल और उत्साह बढ़ाकर रखें. 

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समय सामान्य परिणामों को सूचक है.  धैर्य और अनुशासन बनाए रखें.  सीख सलाह से आगे बढ़ें.  विविध कार्यों  में सावधानी रखें.  वाणिज्यिक विषयों में सजगता बनाए रहें.  अनुबंधों में जल्दबाजी न दिखाएं.  नीति नियम मानें.  साथी सहयोगी होंगे.  विपक्ष से सतर्क रहें.  विदेशी मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे.  निवेश के विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे.  सुविधाओं में वृद्धि होगी.  रिश्तों में सुधार आएगा.  न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी.  खानपान बेहतर बनाए रखेंगे.  तार्किकता बनाए रहेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- करियर में सावधानी बनाए रखें.  बड़ों की आज्ञा मानें.  कार्य व्यापार में दबाव बना रह सकता है. खर्च बढ़ेगा.  विविध प्रयास मिलेजुले रहेगे.  लेनदेन में सजगता दिखाएं.  लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. 

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष औसत रहेगा.  सूझबूझ से खर्च करें.  साझीदारी में सहजता रहेगी.  आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दें.  अधिकांश मामलों में रुटीन परिणाम बनेंगे.  संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे.  ठगों से बचाव रखें. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे.  करीबी सहयोगी होंगे.  अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.  प्रेम स्नेह बढ़ेगा.  वाणी व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे.  मित्रों के साथ समय बिताएं.  पारिवारिक माहौल में सहजता बनाए रखें.  संबंधों में विनय विवेक बढ़ाएं.  अपनों से सामंजस्य बनाए रहें.  रिश्तों में उतावली न दिखाएं. 

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन साधारण रहेगा.  सेहत सामान्य बनी रहेगी.  दिखावा करने से बचें.  कार्यगति मध्यम रखेंगे.  मनोबल और उत्साह बढ़ाकर रखें. 

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आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.  ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.  सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें.  नियमितता बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : माणिक्य समान

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