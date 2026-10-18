आज 18 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: निजी संबंधों में सुधार बनाए रखेंगे, भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे

बौद्धिक एवं शैक्षिक विषयों में रुचि बनी रहेगी. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. संबंधों को बल मिलेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा. ध्यान प्राणायाम और योग अपनाएंगे. जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियांे में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. अपनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे. प्रबंधन के कार्यों से जुड़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उत्साह रहेगा. प्रलोभन में नहीं आएंगे. साहसिक प्रयासों और प्रबंधन पर जोर रखें. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों को बेहतर रहेंगे. पेशेवर मित्रों व वरिष्ठों से सामंजस्य बना रहेगा. आर्थिक कार्यों पर फोकस रहेगा. लाभ संवार पर रहेगा. सहज भाव से आगे बढ़ते रहेंगे. सभी सहयोग देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जा सकते है. निजी संबंधों में सुधार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे. करीबियों पर भरोसा जीतेंगे. मन की बात साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार बनाए रखेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. तनाव मुक्त रहेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सक्रियता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 9

शुभ रंग : लालमणि के समान

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