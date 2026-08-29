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Kal Ka Rashifal 30 August 2026: कल 5 राशियों की मेहनत लाएगी रंग, धन और सफलता के बनेंगे योग, पढ़ें राशिफल

Kal Ka Rashifal 30 August 2026: कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन कामकाज और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है. साझा क्षेत्रों में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. उद्योग-व्यापार में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं

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Kal Ka Rashifal 30 August 2026
Kal Ka Rashifal 30 August 2026

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए कल का दिन कामकाज के लिहाज से सामान्य रह सकता है. व्यक्तिगत चर्चाओं में सजग रहें. अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें. रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे. सेवा कार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. विदेश से जुड़े कामों को आसानी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. निर्देशों की अनदेखी करने से बचें. निवेश से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ सकती है.

कार्ययोजनाओं में निरंतरता बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता लाने की कोशिश करें. जोखिम वाले कामों से दूरी रखें. लेनदेन में सावधानी बरतें . स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. आर्थिक मामलों में बजट का ध्यान रखें. उधार के लेनदेन से बचना बेहतर होगा. प्रेम संबंधों में धैर्य रखें . परिवार को समय दें. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9
शुभ रंग: गेरुआ
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. व्यर्थ खर्च करने से बचें.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कामकाज को व्यवस्थित रखने में सफलता मिलेगी. पेशेवरता पर जोर रहेगा . स्वस्थ प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. साझा प्रयासों में सक्रियता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सहयोग से कई काम पूरे होंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ लाभ भी बढ़ सकता है.

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कार्यक्षेत्र में पहल बनाए रखें. अपने लक्ष्य पर फोकस करें. लेनदेन से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखें. आर्थिक और व्यावसायिक लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. बजट का संतुलन बनाए रखें. प्रेम और स्नेह से रिश्ते बेहतर होंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. काम में तेजी बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: श्वेत
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. सक्रियता बनाए रखें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन करियर और कारोबार में उम्मीद के मुताबिक रह सकता है. प्रबंधन से जुड़े मामलों में पहल करेंगे . कुछ बड़ा करने की सोच रहेगी. परस्पर सहयोग से काम आगे बढ़ेगा. घर का माहौल सुखद रहेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण कामों में सक्रियता दिखाएंगे . शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं.

नौकरी और कारोबार में अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करें. उद्योग-व्यापार की स्थिति अच्छी रह सकती है. अधिकारियों से मुलाकात होगी. बातचीत में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. आर्थिक प्रयासों में लाभ की स्थिति बनेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें.

शुभ अंक: 1, 3 और 5
शुभ रंग: पीच
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग की भावना बढ़ाएं.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन उत्साह और सफलता से भरा रह सकता है. करियर और कारोबार में तेजी आएगी. वरिष्ठों और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहेंगे. आर्थिक लाभ की स्थिति बेहतर होगी. परिवार में सुखद माहौल रहेगा. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी.

कारोबारी अवसरों का लाभ उठाएंगे. कामकाज में तेजी लाने की कोशिश होगी . स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. आर्थिक लाभ बढ़ सकता है और मनपसंद वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. सभी का सम्मान करें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें . खुद के लिए भी समय निकालें.

शुभ अंक: 1, 2 और 3
शुभ रंग: हल्का गुलाबी
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन व्यक्तिगत और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने वाला रहेगा. निवेश से जुड़े विषयों में रुचि रहेगी, लेकिन आकस्मिक लाभ के लालच में आने से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें . नियमों का पालन करें. रिश्तों में सुधार आएगा. विदेशी मामलों से जुड़े कामों में प्रगति हो सकती है.

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कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी. अनुबंधों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. लाभ और लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें. निजी खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दें. प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें. बातचीत में विनम्र रहें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी है.

शुभ अंक: 1, 3 और 9
शुभ रंग: गहरा गुलाबी
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. लापरवाही न करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन कामकाज और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है. साझा क्षेत्रों में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. उद्योग-व्यापार में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. अधिकारियों की बात पर अमल करेंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा . आपकी वाणी व व्यवहार का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा. जीवन स्तर में सुधार के संकेत हैं.

कार्यक्षेत्र में साझा योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे . वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. पेशेवर सफलता मिल सकती है. आर्थिक लाभ बढ़ेगा और भू-संपत्ति से जुड़े मामलों में भी प्रगति हो सकती है. परिवार में सुखद माहौल रहेगा. शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 5
शुभ रंग: पिस्ता
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. सहयोग की भावना बढ़ाएं.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन कामकाज पर फोकस बनाए रखने का है. जरूरी मामलों में लापरवाही से बचें . योजनाओं के अनुसार काम करें. करियर और कारोबार में स्थिति सहज रहेगी. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे और लंबित कामों को गति देने की कोशिश करेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है.

पेशेवरों को जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं.  परिचितों से मुलाकात बढ़ेगी. आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा. लेनदेन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में असहज स्थिति से बचें. परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उभर सकती है, इसलिए सेहत को नजरअंदाज न करें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: स्फटिक के समान
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. विनम्र बने रहें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए कल का दिन निजी संबंधों और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. शिक्षा से जुड़े मामलों में बेहतर स्थिति बनेगी. आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे. यात्रा के अवसर बन सकते हैं और शुभ संदेश मिल सकते हैं.

कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. पेशेवर प्रयास सफल हो सकते हैं. कारोबारी स्थिति मजबूत रहेगी और बचत में वृद्धि हो सकती है. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.

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शुभ अंक: 1, 3 और 9
शुभ रंग: मरून
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. शिक्षा पर फोकस रखें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए कल का दिन परिवार और करियर दोनों के लिए अच्छा रह सकता है. घर में सुख बना रहेगा. वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. स्मार्ट वर्किंग पर जोर रहेगा. प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाएंगे. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर चर्चाओं में तेजी आएगी . सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

कामकाजी प्रयास बेहतर रहेंगे. उद्योग-व्यापार में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर सक्रियता बनाए रखें. आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, लेकिन पेशेवर अवसर बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में संतुलन रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. मन की बात साझा कर पाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9
शुभ रंग: सनराइज
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़े बोल बोलने से बचें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए कल का दिन साहस और सक्रियता बढ़ाने वाला रहेगा. विभिन्न कार्यों को गति देंगे . विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. संपर्क और संवाद बढ़ेंगे. प्रबंधन क्षमता का पूरा लाभ उठाएंगे. व्यावसायिक मामलों को बेहतर ढंग से संभालने में सफल रहेंगे.

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करियर और कारोबार में इच्छित सफलता मिल सकती है. तैयारी और कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक प्रयासों में तेजी आएगी . लंबित मामलों में प्रगति होगी. लाभ बढ़ने के संकेत हैं. परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे. प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है .घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है. मनोबल मजबूत रहेगा.

शुभ अंक: 8 और 9
शुभ रंग: रस्ट
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. मेलजोल बेहतर बनाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन परिवार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है. घर में खुशी और उत्साह बना रहेगा. अपनों का सहयोग मिलेगा. बचत को बढ़ावा देंगे और संपर्कों का लाभ उठाएंगे. अनुभवी लोगों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है.

कार्यक्षेत्र में बातचीत के दौरान प्रभावी रहेंगे. पेशेवरों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. बचत पर फोकस रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्रों और परिजनों से मुलाकात होगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा . आत्मविश्वास मजबूत बना रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 8
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए कल का दिन आर्थिक मामलों में सुधार लेकर आ सकता है. आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और नए कार्यों में रुचि रहेगी. रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. कामकाज में जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी.

पेशेवर मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. व्यापार में पहल बढ़ाएंगे और तैयारी पर ध्यान देंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती है. नियमों का पालन करें और प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करें. परिवार के लोगों से नजदीकी बढ़ेगी और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और लक्ष्य से समझौता न करें.

शुभ अंक: 1, 3 और 6
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: भगवान आदित्य भास्कर को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. सूखे मेवे और मिश्री का प्रसाद बांटें. उत्साह बनाए रखें.

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