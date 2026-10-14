Rashifal 15 October 2026: कल 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, कमाई के बनेंगे नए मौके, पढ़ें राशिफल

मेष - कार्य व्यापार में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें. समय सामान्य प्रभाव वाला है. परिवार के लोगों से भेंटवार्ता और सीख सलाह बनाए रखेंगे. निजी मामलों तुलनात्मक बेहतर रहेंगे. आयोजनों में रुचि लेंगे. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. परिजनों की मदद से कार्य साधेंगे. व्यवस्था में विश्वास बना रहेगा. कार्य व्यापार में अनुशासन और अनुपालन पर जोर होगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें.

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लेनदेन में भूलचूक से बचें. अनावश्यक मामलों में दखल न दें. चर्चा में स्पष्टता व सावधानी बढ़ाएं. विवाद से बचें. स्थिति नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. वचन रखें.

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वृष - टीम के सहयोग से विविधि परिणाम सकारात्मक बने रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. साझीदारी बढ़ाने का भाव रहेगा. सहजता व सहकार से उद्योग व्यापार को गति देंगे. आर्थिक सफलताएं प्राप्त करेंगे. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे.

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बहकावे में आने से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. उत्साह दिखाएंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान करें. उत्साह रखें.

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मिथुन - करियर कारोबार में अनुभवियों से सीख सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. साझीदारी को मजबूती मिलेगी. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. नियमपालन बनाए रखेंगे. जिद जल्दबाजी से बचेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य से काम लेंगे. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. मेहनत से कार्य व्यापार संवारेंगे. परिस्थितियों में सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. श्रमशील बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

अनुशासन और कार्यक्षमता का लाभ मिलेगा. सफेदपोश ठगांे सें बचें. तार्किकतापूर्ण सोच बनाए रखें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान करें. कर्मठ बनें.

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कर्क - करीबियों व मित्रों से संबंधों मंे सहजता रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. अपनों से संवाद में आदर और विश्वास बनाए रखेंगे. कल ्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम पर बल देंगे. सहकार बनाए रखेंगे.

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कामकाज में सफलता बढ़ेगी. पेशेवर मामलों में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.



शुभ अंक: 2, 3, 6 और 8

शुभ रंग: भगवा

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. वचन निभाएं.

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सिंह - पारिवारिक चर्चा में धैर्य बनाए रहें. बड़ों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में प्रबंधन संवार पाएगा. जरूरी तथ्यों पर ध्यान देंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहजता बनाए रहें. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. अपनों से मन की बात कहेंगे.

करियर व्यापार में सफल होंगे. वाणिज्य प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. अहं से बचें.

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कन्या - सूचनाओं को साझा करेंगे. साहसिक कार्यों में गति बनाए रखेंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. पहल बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार के मामलों को गति देंगे. वाणिज्यिक में यात्राएं सफल होंगी. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे.

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करियर में अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार में सफलता बनेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सीख सलाह सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग: खाकी

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान करें. कथा सुनें.

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तुला - कारोबार में गति बनी रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. घर में सुख बना रहेगा. परिवार के लोगों के साथ समय बिताएंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. परंपरागत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्तसंबंधों को बल मिलेगा.

वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे.



शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: कांसे के समान

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान करें. साज संवार रखें.

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वृश्चिक - सभी मामलों में इच्छित परिणाम बन सकते हैं. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अपनों से रिश्ते संवारने पर जोर रहेगा. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित बने रहेंगे. संस्कारों पर जोर बना रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. शुभकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सभी से बेहता संबंध बनाकर चलेंगे.

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व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. नवकार्यों पर ध्यान देंगे. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सक्रियता व सामंजस्यता रखेंगे. वित्तीय बचत बढ़ाएंगे. बैंकिंग कार्यों को गति मिलेगी. नवीन मामलों में रुचि रखेंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. आर्थिकी मजबूत होगी.



शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. सृजन बनाए रखें.

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धनु - आवश्यक चर्चाओं में पहल से बचें. कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न बरतें. विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें. लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. नीति नियमों का पालन रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति दे सकते हैं. सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. रिश्तों का सम्मान बनाए रखेंगे.

न्यायिक विषय पक्ष में बन सकते हैं. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. विनम्र बने रहें.

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मकर - कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. सभी मामलों में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. करियर को उचित दिशा देंगे. लाभ को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक मामलों को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर देंे. सोच विचारकर निर्णय लें. सेहत का ख्याल रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

पेशेवर प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. साहस व सूझबूझ रखेंगे. जिद और अंहकार त्यागेंगे. कामकाजी विषयों को पूरा करने पर जोर दें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान करें. विनम्र रहें.

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कुंभ - करियर व्यापार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. प्रशासन के विषयों में तेज रहेंगे. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. लाभकारी योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. लेनदेन में पहल का भाव रहेगा. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

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करियर कारोबार में शुभता बनाए रखेंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे. कार्यऊर्जा बेहतर रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. स्पर्धा का भाव रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीला

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. उत्साह दिखाएं.

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मीन - औद्योगिक कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. विभिन्न अवसर भुनाएंगे. कार्यक्षेत्र में सभी से सामंजस्य ररखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. पद प्रभाव में बढ़त रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. विनय विवेक और धर्मपालन बनाए रहेंगे. भाग्य को बल मिलेगा. अधिकतर मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. बड़ो का साथ पाएंगे.

वाणिज्यिक विषयों में उत्साह बढ़ा रहेगा. प्रबंध कार्य में बेहतर बनेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.



शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: केशरिया

कल का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. वादा निभाएं.

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