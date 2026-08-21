Mithun Tarot Rashifal 21 August 2026: विविध मामले सहज रहेंगे, आवश्यक लक्ष्यों को समय पर करेंगे

मिथुन

नाइन आफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए सहज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ने की सलाह लाया है. समस्या की विराटता में न उलझकर एक सिरे से उसे हल करने पर ध्यान दें. कारोबार में जवाबदेही बनाए रखें. अनावश्यक समझौता न करें. व्यावसायिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें. संबंधों का लाभ उठा पाएंगे. आत्मविश्वास से लक्ष्यों को साधें. प्रबंध बेहतर बनाए रखें.

करीबियों की मदद से अपेक्षित परिणाम हासिल कर सकते हैं. प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखें. आसपास का वातावरण साधारा रहेगा. नीति नियमों में भरोसा बढ़ाएं. व्यवस्था पर पकड़ बनाए रखें. विविध मामले सहज रहेंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. आवश्यक लक्ष्यों को समय पर करेंगे. अनुकूलता और उत्साह बनाए रहें. प्रयासों में धैर्य दिखाएं.

स्वास्थ्य: खानपान साधारण रहेगा. आलस्य बढ़ सकता है. दिनचर्या को सुधारें.

आर्थिक स्थिति: लक्ष्य पर नजर रखें. कारोबार में गति लाएं. महत्वपूर्ण कार्या को समय पर करें.

रिश्ते: घरवालों से मिलकर चलें. आदरभाव बढ़ाएं. मेलजोल पर जोर दें. निंदा से बचें.

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